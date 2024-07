Série de TV Like a Dragon: Yakuza tem primeiro trailer divulgado A Amazon Prime Video divulgou o primeiro trailer da série de TV Like a Dragon: Yakuza, baseada na popular franquia da Sega. Planejada... Outer Space|Do R7 29/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h43 ) ‌



A Amazon Prime Video divulgou o primeiro trailer da série de TV Like a Dragon: Yakuza, baseada na popular franquia da Sega.

Planejada há mais de oito anos, a série de TV terá seis episódios em sua primeira temporada, que será dividida em duas partes, com estreia da primeira em 26 de outubro e da segunda em 1º de novembro.

O trailer de hoje é mais um teaser e mostra uma longa cena de tatuagem intercalada com cenas do bairro Kamurocho, o reduto da máfia japonesa e versão fictícia do bairro Kabukicho no mundo real.

A primeira temporada irá adaptar o roteiro do primeiro jogo da série Yakuza, com Kiryu interpretado pelo ator Ryoma Takeuchi e seu irmão adotivo Akira Nishikiyama interpretado pelo ator Kento Kaku.

