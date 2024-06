Série de TV The Last of Us será menor na segunda temporada, mas pode render até a quarta Os diretores da série de TV The Last of Us revelaram que a segunda temporada, prevista para estrear em 2025, terá sete episódios, dois...

Os diretores da série de TV The Last of Us revelaram que a segunda temporada, prevista para estrear em 2025, terá sete episódios, dois a menos que a primeira temporada.

Atualmente em fase de filmagens no Canadá, a segunda temporada da série da HBO e PlayStation Productions irá explorar o enredo do jogo The Last of Us Part 2, que sabemos ser maior e mais rico que aquele do primeiro jogo. A explicação para uma segunda temporada mais curta, portanto, é simples: os produtores querem fazer render a história e irão dividi-la com a terceira e até quem sabe a quarta temporada de The Last of Us Part.

“O material da história que obtivemos da Parte 2 é muito mais do que o do primeiro jogo, então tivemos que descobrir desde o início como contar essa história ao longo das temporadas. Quando você faz isso, você procura pontos de ruptura naturais e, nesta temporada, o ponto de ruptura pareceu surgir após sete episódios”, explicou o diretor Craig Mazin pelo site Deadline.

“Não achamos que podemos contar a história em duas temporadas porque estamos demorando e seguindo caminhos interessantes, o que fizemos um pouco na 1ª temporada também. Achamos que enquanto as pessoas continuarem a nos assistir e pudermos continuar a fazer televisão, a terceira temporada será muito maior. E, de fato, a história pode exigir uma 4ª temporada”, acrescenta o co-diretor Neil Druckmann.

Os autores também confirmam que não há intenção de estender a série para muito além dos acontecimentos narrativos dos jogos, o que obviamente traz de volta à mesa a questão de um The Last of Us Parte 3. Neil Druckmann confirmou recentemente ao Los Angeles Times que vários jogos estão em preparação na Naughty Dog, incluindo “vários jogos para um jogador”. The Last of Us Part 3 deve ser um deles, mas parece improvável que seja o próximo jogo do estúdio, já que o próprio Druckmann revelou ter encontrado o conceito para este novo capítulo há alguns meses.

Além dos retornos de Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria), a 2ª temporada contará com Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny), Jeffrey Wright (Isaac) e Catherine O’Hara como personagem desconhecido.

