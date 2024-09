Série Secret Level, da Amazon Prime, ainda terá episódio baseado em Concord A Sony busca esquecer Concord e remover essa mancha de sua história, mas a Amazon Prime está comprometida em estender o vexame um pouco... Outer Space|Do R7 06/09/2024 - 15h44 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h44 ) ‌



A Sony busca esquecer Concord e remover essa mancha de sua história, mas a Amazon Prime está comprometida em estender o vexame um pouco mais com a série Secret Level, que terá um episódio baseado no shooter natimorto do Firewalk Studios.

De acordo com o site IGN, a Amazon Prime Video ainda pretende exibir o episódio de Secret Level baseado em Concord, mesmo após o cancelamento do jogo e todo o constrangimento que isso possa causar.

Secret Level, que foi anunciado em agosto, durante a Opening Night Live da feira Gamescom, é uma série baseada em mundos de várias jogos, como Pac-Man, Armored Core, Mega Man, Spelunky, The Outer Worlds 2, Sifu, Unreal Tournament e Exodus. A Sony será representada com um episódio ambientado nos cenários de várias de suas franquias e em um totalmente dedicado a Concord.

A série da Amazon Prime Video está programada para estrear em 10 de dezembro. Concord, por sua vez, terá seu fim nesta sexta-feira, 6 de setembro, apenas duas semanas após o lançamento no PC e PlayStation 5.

