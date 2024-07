Shift Up, de Stellar Blade, faz segundo maior IPO da Coreia do Sul em 2024 A Shift Up, produtora de Stellar Blade, está comemorando mais um grande feito este ano com seu IPO (oferta pública de ações), que levantou...

A Shift Up, produtora de Stellar Blade, está comemorando mais um grande feito este ano com seu IPO (oferta pública de ações), que levantou 435 bilhões de won (US$ 320 milhões) na bolsa de valores da Coreia do Sul.

O IPO da Shift Up é o maior de uma empresa de jogos em quase três anos e o segundo maior de uma empresa coreana em 2024, ficando atrás da Krafton Inc., dona de PUBG, que levantou US$ 3,8 bilhões em 2021.

As ações encerraram a sessão valendo 71 mil won, uma valorização de 18% em relação à oferta inicial. O sucesso da Shift Up impacta também a chinesa Tencent Holdings, que é a segunda maior acionista da empresa.

A Shift Up foi fundada em dezembro de 2013 por Hyung-Tae Kim, que permanece como o maior acionista da empresa após o IPO. Embora tenha ficado conhecido internacionalmente por Stellar Blade, o estúdio já tinha outro sucesso em seu portfólio com o jogo para celular Goddess of Victory: Nikke.

A produtora afirmou que planeja usar os recursos do IPO para diversificar seu portfólio, sendo que Stellar Blade, um grande sucesso comercial e de crítica, já tem uma continuação garantida e uma versão para PC nos planos.