Outer Space |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Atlus contabilizou vendas iniciais fortes para Shin Megami Tensei V: Vengeance, que passou de 500 mil cópias vendidas três dias após o lançamento.

Contando as vendas do Shin Megami Tensei V original, que estagnou em torno de um milhão desde o primeiro semestre de 2022, o número acumulado de cópias distribuídas chega a 1,6 milhão em todo o mundo.

Se esses números não estiverem no nível do recente Persona, o spin-off que se tornou a principal franquia de JRPG da Atlus, Shin Megami Tensei V parece ter potencial para se tornar o Shin Megami Tensei mais popular.

Shin Megami Tensei V: Vengeance está disponível para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC desde 14 de junho de 2024. O jogo original foi lançado como um exclusivo do Nintendo Switch em 2021, até que Vengeance o levou às outras plataformas com várias melhorias.

Publicidade

Além de Shin Megami Tensei V: Vengeance, a Atlus tem um 2024 agitado com os sucessos de Persona 3 Reload (mais um milhão de vendas) e Unicorn Overlord (mais de meio milhão de vendas) e o lançamento planejado de Metaphor: ReFantazio em 11 de outubro de 2024.

O post Shin Megami Tensei V: Vengeance vende meio milhão em três dias apareceu primeiro em Outer Space.