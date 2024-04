Shinji Mikami abre uma nova empresa, Kamuy Inc O veterano ex-Capcom Shinji Mikami, criador de Resident Evil, The Evil Within e Ghostwire: Tokyo, abriu uma nova empresa no Japão...

Alto contraste

A+

A-

Shinji Mikami abre uma nova empresa, Kamuy Inc Shinji Mikami abre uma nova empresa, Kamuy Inc (Outerspace)

O veterano ex-Capcom Shinji Mikami, criador de Resident Evil, The Evil Within e Ghostwire: Tokyo, abriu uma nova empresa no Japão, chamada Kamuy Inc.

A informação foi divulgada no perfil de Mikami publicado no novo site de Shadows of the Damned Hella Remastered, que apenas afirma que Mikami fundou a Kamuy Inc após deixar a Tango Gameworks no ano passado. Nenhum detalhe sobre o que é a Kamuy Inc foi divulgado até o momento.

Mikami fundou o Tango Gameworks em 2010, assim que deixou a Capcom, e por lá criou os jogos The Evil Within 1 e 2 e Ghostwire: Tokyo. No começo de 2023, pouco antes do estúdio lançar Hi-Fi Rush para o Xbox, ele anunciou que estava de saída.

Em 2020, Mikami afirmou que queria dirigir pelo menos mais um projeto antes de se aposentar, acrescentando que tinha muitas ideias na cabeça. No momento, ele está trabalhando na remasterização Shadows of the Damned Hella Remastered ao lado de Goichi “Suda 51”.

O post Shinji Mikami abre uma nova empresa, Kamuy Inc apareceu primeiro em Outer Space.