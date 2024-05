Silent Hill 2 Remake é mostrado em trailer e tem lançamento marcado para outubro

Alto contraste

A Konami divulgou um trailer e uma longa demonstração da jogabilidade de Silent Hill 2 nesta quinta-feira e anunciou a data de lançamento do jogo.

O horror psicológico e a atmosfera do jogo original do PlayStation 2 parecem terem sido bem preservados no remake, ou talvez até um pouco demais, já que os gráficos parecem muito defasados e as animações têm a qualidade de algo da geração do PlayStation 3.

Silent Hill 2 Remake está sendo desenvolvido no estúdio polonês Bloober Team, de Layers of Fear e The Medium, e é um de vários projetos da Konami para reviver a série de horror.

O lançamento será em 8 de outubro no PlayStation 5 e PC. A compra antecipada do jogo dará direito a duas máscaras para James, o protagonista principal do jogo: a máscara Mira the Dog e a máscara Robbie the Rabbit. Esta última é exclusiva do PS5.

Uma edição digital deluxe está disponível para pré-encomenda por US$ 80 para PS5 e PC. Esta edição vem com acesso antecipado de 48 horas a partir de 6 de outubro, um livro de arte digital e trilha sonora, uma máscara de caixa de pizza e as outras duas máscaras bônus para PS5 e uma para PC.

