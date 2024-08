Slitterhead, do criador de Silent Hill, aparece em novo trailer O Bokeh Game Studio divulgou um novo trailer de Slitterhead, o jogo de terror que marca a estreia do estúdio e a volta ao tema favorito... Outer Space|Do R7 16/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 16/08/2024 - 09h56 ) ‌



O Bokeh Game Studio divulgou um novo trailer de Slitterhead, o jogo de terror que marca a estreia do estúdio e a volta ao tema favorito de seu diretor, Keiichiro Toyama (Silent Hill, Forbidden Siren, Gravity Rush).

Deixando a apresentação de jogabilidade para outra ocasião, o trailer de hoje foca nas cenas de corte, que mostram o cenário de Kowloon e Hong Kong onde criaturas monstruosas estão aparecendo. O jogador encarna Hyoki, um jovem capaz de pegar emprestado os invólucros carnais de certos humanos – e até de animais – para erradicar os monstros.

Para lutar em forma humana e enfrentar os Slitterheads, Hyoki invoca o poder do sangue, ou seja, transforma a força vital de seu hospedeiro em armas. Um hospedeiro ferido será abandonado em favor de outra casca em melhores condições, tornando assim os aliados humanos armas descartáveis. “Ao possuir Seres Raros, humanos especiais que compartilham forte sincronização com ele, Hyoki pode desencadear ataques ainda mais poderosos e ativar várias habilidades. A cooperação com esses seres raros é a chave para desvendar os mistérios mais profundos da cidade de Kowloon”, explica o Bokeh Game Studio.

Slitterhead tem lançamento previsto para 8 de novembro no PlayStation, Xbox e PC.

