Son and Bone, no estilo Turok, tem lançamento surpresa no PC e PS5 O estúdio americano Teamkill Media anunciou um lançamento surpresa de Son and Bone, jogo de matança de dinossauros no estilo do velho... Outer Space|Do R7 03/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h01 ) ‌



O estúdio americano Teamkill Media anunciou um lançamento surpresa de Son and Bone, jogo de matança de dinossauros no estilo do velho Turok que estará disponível já nesta quarta-feira, 4 de setembro, para PlayStation 5 e PC através da Epic Games Store.

O trailer do jogo, que pode ser visto abaixo, mostra um tiro em primeira pessoa das antigas, misturando Turok com Serious Sam e Doom, com trilha de heavy metal e armas que disparam sem parcimônia, sem precisar serem recarregadas.

Son and Bone será o primeiro de vários lançamentos do Teamkill Media. O estúdio está atualmente trabalhando em outros quatro projetos: Projeto V, Quantum² State, Projeto Red e Projeto Gabriel.