Sony anuncia apresentação na terça para o provável PS5 Pro

Outer Space|Do R7 09/09/2024 - 14h51 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h51 )







A Sony deve finalmente anunciar o tão especulado PlayStation 5 Pro durante uma apresentação na terça-feira, 10 de setembro.

A empresa anunciou que fará uma “apresentação técnica” de nove minutos do PlayStation 5, conduzida pelo arquiteto chefe do console, Mark Cerny. A apresentação começa ao meio-dia no horário de Brasília e será transmitida em inglês no canal do PlayStation no YouTube.

Tentando não estragar totalmente a surpresa, embora seja bastante óbvio que o assunto da vez será o PS5 Pro, a Sony adianta que a apresentação “se concentrará no PS5 e nas inovações em tecnologia de jogos”.

A data da apresentação confirma o que o sempre confiável vazador Billbil-kun revelou no início do mês, quando foi dito que a Sony preparava o anúncio do PS5 Pro para a primeira quinzena de setembro. Na ocasião, ele também vazou o design do console, que terá um formato similar ao atual PS5 Slim, mas com três “faixas” no centro diferenciando o design.