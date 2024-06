Sony anuncia compatibilidade do PlayStation VR2 com o PC A Sony anunciou um adaptador para tornar o PlayStation VR2 compatível com o PC. O acessório será lançado em 7 de agosto e permitirá...

A Sony anunciou um adaptador para tornar o PlayStation VR2 compatível com o PC. O acessório será lançado em 7 de agosto e permitirá aos jogadores usar o PS VR2 para jogos de VR do Steam, incluindo títulos populares como Half-Life: Alyx e Fallout 4 VR.

O preço do adaptador no Brasil ainda não foi anunciado, mas nos Estados Unidos ele custará US$ 59,99. Além da peça, será necessário um PC com os seguintes requisitos mínimos:

Requisitos mínimos para PC:

– SO: Windows 10/11 de 64 bits

– Processador: Intel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100

– RAM: 8 GB+

– GPU: NVIDIA GTX 1650+/AMD RX 5500XT+

– DisplayPort: 1.4

– USB e Bluetooth: Conexão direta e Bluetooth 4.0+

A Sony explicou que recursos como HDR, feedback do headset, rastreamento ocular, gatilhos adaptativos e feedback tátil (além de vibração) não estarão disponíveis ao jogar no PC.

“Como acontece com toda a tecnologia de jogos para PC, o desempenho pode variar dependendo da configuração do seu PC, incluindo a compatibilidade do sistema e a qualidade do seu cabo DisplayPort 1.4”, avisa a Sony.

