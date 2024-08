Sony anuncia evento de Death Stranding 2: On the Beach para a TGS 2024 A Sony e a Kojima Productions anunciaram um evento especial de palco para Death Stranding 2: On the Beach na Tokyo Game Show 2024.... Outer Space|Do R7 22/08/2024 - 23h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 23h01 ) ‌



A Sony e a Kojima Productions anunciaram um evento especial de palco para Death Stranding 2: On the Beach na Tokyo Game Show 2024.

A feira japonesa será a ocasião para Hideo Kojima e sua equipe exibirem Death Stranding 2 em detalhes, com a presença de vários convidados que participarão de um painel no estande montado para o PlayStation. Este é um formato que Kojima usou em outras ocasiões para promover os jogos da série Metal Gear Solid na Tokyo Game Show.

O Palco Especial Death Stranding 2: On the Beach será realizado em 29 de setembro no Hall de Exposição 1 do Makuhari Messe, onde estará também o estande do PlayStation no evento.

“O visionário criador de jogos Hideo Kojima e Daichi Miura, cantor e compositor e apoiador oficial da Tokyo Game Show 2024, serão acompanhados por vários convidados, incluindo Nicolas Winding Refn, para discutir o próximo título. Os participantes terão um lugar na primeira fila para a mais recente atualização no desenvolvimento de Death Stranding 2: On the Beach”, anunciou a Sony.

‌



Evento: PlayStation apresenta Death Stranding 2: On the Beach Special Stage

Título do jogo: Death Stranding 2: On the Beach

Data e hora do palco: domingo, 29 de setembro, 10:30 às 11:30 JST

Informações sobre o local: Exhibition Hall 1 Event Stage

Aparições de convidados (títulos omitidos):

Hideo Kojima

Daichi Miura

Kenjiro Tsuda

Nana Mizuki

Tomokazu Sugita

Shion Wakayama

Nicolas Winding Refn

A Tokyo Game Show 2024 ocorrerá de 26 a 29 de setembro no Makuhari Messe em Chiba, Japão.