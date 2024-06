Sony anuncia fim de semana de multiplayer gratuito no PS4 e PS5 A anunciou que os jogadores do PlayStation 5 e PlayStation 4 poderão usufruir de um fim de semana de multiplayer online gratuito nos...

A anunciou que os jogadores do PlayStation 5 e PlayStation 4 poderão usufruir de um fim de semana de multiplayer online gratuito nos dias 22 e 23 de junho, bem em tempo para aproveitar os recursos online de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, que sai na sexta-feira, 21.

A ação ficará disponível a partir de meia-noite do dia 22 de junho até 23h59 de 23 de junho, no horário de Brasília. Com isso, mesmo quem não assina o PlayStation Plus tem a chance de interagir com outros jogadores e jogar online.

A assinatura do plano básico, Essential, da PlayStation Plus começa em R$ 34,90 por mês.

