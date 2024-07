Sony confirma jogos de julho da PS Plus com Remnant 2, Crisis Core FF7 e mais A Sony confirmou a nova leva de jogos que entrará no catálogo da PlayStation Plus nos níveis Extra e Deluxe a partir da próxima terça...

A Sony confirmou a nova leva de jogos que entrará no catálogo da PlayStation Plus nos níveis Extra e Deluxe a partir da próxima terça-feira, 16 de julho.

As novidades, que vazaram no início da semana, incluem Remnant II, Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion e Mount e Blade II: Bannerlord, entre outros.

Já para os assinantes do plano Deluxe, o mais completo disponível, estarão disponíveis Summoners, RPG de ação original do PlayStation 2, Ratchet and Clank Size Matters e Jeanne d’Arc, ambos lançados para o PSP, além de opções para PS VR2 como Job Simulator.

Alguns títulos também deixarão o serviço a partir de 16 de julho. São eles: Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition, Saints Row IV: Re-Elected, Dysmantle, My Little Pony: A Maretime Bay Adventure, Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R e Kingdom Two Crowns.

Veja a lista completa dos jogos que entram no catálogo da PlayStation Plus na semana que vem:

Crisis Core: Final Fantasy 7 – Reunion (PS4, PS5)

Remnant II – Standard Edition (PS5)

Mount & Blade 2: Bannerlord (PS4, PS5)

The Jackbox Party Pack 9 (PS4, PS5)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, PS5)

No More Heroes 3 (PS4, PS5)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Deadcraft (PS4)

Steep (PS4)

Job Simulator (PSVR 2)

Summoner (PS4, PS5)

Ratchet and Clank Size Matters (PS4, PS5)

Jeanne d’Arc (PS4, PS5)