Sony decide encerrar Concord e oferecer reembolso Confrontada com o vexame de Concord, a Sony optou por encerrar o sofrimento e dar fim ao jogo menos de duas semanas após seu lançamento... Outer Space|Do R7 03/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Confrontada com o vexame de Concord, a Sony optou por encerrar o sofrimento e dar fim ao jogo menos de duas semanas após seu lançamento. Os poucos compradores do jogo serão reembolsados integralmente.

Concord deixará de funcionar no dia 6 de setembro, mas entrará para a história como um dos maiores fiascos da indústria em todos os tempos. O jogo que consumiu oito anos de trabalho do Firewalk Studios, e sabe-se lá quantos milhões de dólares, conseguiu um pico de 660 pessoas online logo após o lançamento e na última noite já agonizava com pouco mais de 20 pessoas jogando no PC.

“Embora muitas qualidades da experiência tenham repercutido nos jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos. Portanto, neste momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir de 6 de setembro de 2024 e explorar opções, incluindo aquelas que atingirão melhor nossos jogadores”, escreveu o diretor do Firewalk Studios, Ryan Ellis, em um curto anúncio no blog do PlayStation.

“Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas do Concord cessarão imediatamente e começaremos a oferecer um reembolso total para todos os jogadores que compraram o jogo para PS5 ou PC. Se você comprou o jogo para PlayStation 5 na PlayStation Store ou no PlayStation Direct, um reembolso será emitido de volta para seu método de pagamento original. Os clientes que compraram em outras lojas digitais também serão reembolsados”.

‌



O Firewalk Studios foi fundado em 2018 por veteranos da Bungie e Activision e adquirido pela Sony no ano passado, em mais um movimento da empresa em direção aos jogos como serviço.

Concord foi rejeitado pelo público desde o primeiro trailer e as críticas mais recorrentes apontavam para um jogo muito genérico, parecido demais com títulos já bem estabelecidos no gênero “shooter com heróis”, como Overwatch. O design dos personagens, com a diversidade forçada típica das produções americanas, além do uso de “pronomes na bio”, ajudou a aumentar a antipatia do público.

‌



Embora esteja desligando os servidores, o Firewalk Studios diz que irá “explorar opções” para o jogo, o que pode significar uma volta algum dia como jogo gratuito. Porém, o fracasso das fases de teste beta, que reuniram pouco mais de 2 mil jogadores simultâneos, não parece encorajar uma operação de salvamento.