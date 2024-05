Alto contraste

A Sony deve anunciar um novo jogo da série Astro Bot para PlayStation 5 nas próximas semanas, de acordo com informações obtidas pelo sempre confiável vazador francês Billbil-Kun. Segundo ele, o jogo pode ser chamado simplesmente de “Astro Bot” e o anúncio acontecerá dentro de 15 dias, provavelmente durante a próxima apresentação State of Play do PlayStation. “Entre outras informações que obtivemos, parece que parte do jogo será em um ambiente localizado no coração de um deserto”, escreveu Billbil-kun. “Um dos novos personagens deste jogo seria uma raposa na forma de um robô que compartilha algumas semelhanças com Astro”. O jogo seria para o PlayStation 5 e não para o PlayStation VR, segundo o autor do vazamento. O último lançamento na série Astro foi Astro’s Playroom, jogo que veio como brinde no PlayStation 5 em 2020. O estúdio responsável pela série, o Team Asobi, sobreviveu ao fim do PlayStation Japan Studios em 2021 e se tornou uma produtora autônoma. Segundo várias fontes, entre elas o jornalista Jeff Grubb, a Sony está planejando uma nova apresentação State of Play do PlayStation para o final de maio, ou seja, na semana que vem. O post Sony deve anunciar novo Astro Bot para PS5 em breve apareceu primeiro em Outer Space.