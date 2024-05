Sony está fazendo loja de apps do PlayStation para smartphones A Sony aparentemente está trabalhando em uma lojas de aplicativos do PlayStation para distribuir jogos gratuitos nos smartphones. A...

A Sony aparentemente está trabalhando em uma lojas de aplicativos do PlayStation para distribuir jogos gratuitos nos smartphones. A informação, descoberta pelo site TweakTown, apareceu em uma nova lista de empregos para “Arquiteto de plataformas móveis”.

O anúncio da vaga menciona que a função seria acomodada no departamento PlayStation Studios Mobile e envolve a contratação de “um engenheiro de software experiente para projetar a plataforma PlayStation para desenvolvimento, publicação e operação de jogos móveis gratuitos”.

“Um indivíduo nesta função liderará o design e implementação desta plataforma, trabalhará em parceria com equipes internas para conectar jogos móveis aos serviços PlayStation e garantirá que todos os jogos móveis atendam aos padrões de qualidade do PlayStation”, diz a descrição da vaga.

O candidato selecionado, que deverá ter mais de oito anos de experiência profissional na indústria de jogos móveis, irá “projetar a arquitetura do sistema e serviços de backend para a plataforma de jogos móveis” e “estabelecer pipelines e processos para facilitar a entrega de software de alta qualidade ”, entre outras funções.

As marcas do PlayStation têm sido exploradas de forma tímida pela Sony no mercado móvel, com jogos como Ultimate Sackboy e Run Sackboy! Run! tendo sido lançados esporadicamente. Porém, a Sony já anunciou que pretende se tornar mais competitiva neste setor e está tentando construir uma equipe mais experiente para criar jogos gratuitos nos smartphones.

A loja de apps própria do PlayStation hoje é possível graças a uma lei na Europa que acabou com o monopólio das fabricantes dos sistemas operacionais, a Apple e o Google, sobre a distribuição de aplicativos. A Microsoft recentemente anunciou que irá competir nesse mercado com sua própria loja de apps, tendo a vantagem de agora ser dona da King, de Candy Crush Saga, e de Call of Duty Mobile.

