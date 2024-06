Sony está produzindo sequência do filme Uncharted A Sony Pictures confirmou que está produzindo a sequência do filme Uncharted, que foi um grande sucesso de bilheteria em 2022. A confirmação...

A Sony Pictures confirmou que está produzindo a sequência do filme Uncharted, que foi um grande sucesso de bilheteria em 2022.

A confirmação do novo filme foi feita pelo presidente de distribuição internacional da Sony Pictures, Steven O’Dell, durante o evento CineEurope em Barcelona.

Se parece certo que Tom Holland repetirá o papel de Nathan Drake, a Sony não confirmou ou negou um possível retorno de Ruben Fleischer atrás das câmeras. O diretor cumpriu seu papel no filme de 2022 com uma produção esperada e nada surpreendente, mas muito eficaz e que entregou as cifras que a Sony sonhava para a estreia da PlayStation Productions nos cinemas.

O anúncio do início dos trabalhos de uma sequência de Uncharted não surpreende, dado o sucesso comercial do filme. De acordo com o site The Numbers, Uncharted arrecadou US$ 400.689.914 durante sua exibição nos cinemas e US$ 13.881.330 em lançamento doméstico (vendas de DVD e Blu-Ray). Esses números representam mais de três vezes o custo de produção do filme: 120 milhões de dólares.

Uncharted foi o primeiro lançamento da PlayStation Productions, a nova produtora da Sony dedicada a fazer a transição de marcas dos jogos ao cinema e TV. O sucesso da película pavimentou o caminho para o filme de Gran Turismo e a série de TV The Last of Us da Amazon Prime, que ganhou dois prêmios Emmy (melhores atores convidados para Nick Offerman e Storm Reid), e mais recentemente tentou reviver sem muito sucesso a franquia Twisted Metal com uma série de comédia para o streaming Peacock.

A Sony Pictures e PlayStation Productions têm em preparação séries de God of War, Horizon Zero Dawn e Gravity Rush, e na tela grande um filme de Ghost of Tsushima.

