Sony perde US$ 10 bilhões em valor de mercado após dados decepcionantes do PS5

A Sony perdeu cerca de US$ 10 bilhões em valor de mercado desde que anunciou, na semana passada, resultados piores do que o esperado para o PlayStation 5.

As ações da Sony caíram até 8,4% na semana passada e terminaram com queda de 6,5%, refletindo não apenas a revisão na meta de vendas do PS5, mas principalmene os dados e comentários dos executivos da empresa sobre margem de lucros menores no mercado de jogos.

Segundo cálculo da CNBC, a margem operacional do setor de jogos ficou pouco abaixo de 6% no trimestre encerrado em dezembro. Por outro lado, a margem operacional da Sony foi superior a 9% no trimestre de dezembro de 2022.

“O corte na previsão de remessa do PS5 não é o que decepciona. O que decepciona é o baixo nível de margem operacional”, disse Atul Goyal, analista de ações da Jefferies.

A margem de lucro de um dígito do último trimestre para a Sony foi uma surpresa para o mercado. O resultado foi alcançado “apesar de vários benefícios que deveriam ter empurrado as margens para 20%”, disse Goyal, acrescentando que a situação é “extremamente decepcionante”.

Esses “benefícios” incluem as vendas de jogos originais, cada vez mais na forma de downloads digitais, além do serviço de assinatura PS Plus, que tem margem de cerca de 50%, segundo Goyal.

Outro analista, Dr. Serkan Toto, da Kantan Games Inc, disse que parte do motivo pelo qual as margens estão tão baixas recentemente é que os custos de produção dos jogos aumentaram.

Marvel’s Spider-Man 2, lançado no ano passado e desenvolvido pela Insomniac Games, custou cerca de US$ 300 milhões para ser produzido, como mostrou uma apresentação interna vazada por hackers que invadiram a rede do estúdio Insomniac.

“Esses orçamentos parecem ter um impacto significativo na margem dos jogos ao longo do tempo”, disse Toto.

Em uma sessão de perguntas e respostas após a apresentação de resultados na semana passada, o presidente da Sony e do PlayStation, Hiroki Totoki, disse que deseja que a empresa seja “agressiva” quando se trata de melhorar as margens de lucro da divisão de jogos, o que ele diz que pode ser parcialmente alcançado com um foco maior em trazer jogos originais para PC.

