Sony pode fazer nova apresentação do PlayStation em maio A Sony deve fazer uma nova apresentação do PlayStation em maio, de acordo com o jornalista Jeff Grubb, que tem ótimo histórico de...

Outer Space| 03/04/2024 - 09h34 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h14 )

