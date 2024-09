Sony publica imagem teaser do PS5 Pro A Sony deu mais um indício de que o o anúncio do PlayStation 5 Pro é iminente ao publicar um teaser que mostra o design do console.... Outer Space|Do R7 05/09/2024 - 18h33 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h33 ) ‌



A Sony deu mais um indício de que o o anúncio do PlayStation 5 Pro é iminente ao publicar um teaser que mostra o design do console.

O teaser maroto veio junto de uma ilustração para uma série de eventos que irão celebrar os 30 anos do PlayStation. Na imagem, pode-se ver um console com três listras no centro, muito similar ao design que vazou recentemente.

O suposto PS5 Pro seria o console visto bem no centro da imagem acima, entre o logo do PlayStation e o número 3.

Segundo rumores, o PS5 Pro será anunciado ainda na primeira quinzena de setembro e fará sua primeira exibição pública na Tokyo Game Show no final do mês.