Sony registra patente de tecnologia que joga sozinha partes chatas

Uma nova patente registrada pela Sony revela que a empresa considera uma tecnologia que faria um jogo jogar sozinho, pelo menos nas partes mais chatas ou difíceis.

A ideia soa absurda, mas se inspira em algo que já existe em MMOs nos quais são necessárias repetições de tarefas maçantes, o chamado “grinding”.

A patente da Sony, intitulada “MÉTODO E SISTEMA PARA REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA DE PORÇÕES DE UM VÍDEO JOGO”, sugere um modo “auto play” que poderia ser ativado pelo jogador quando quiser, principalmente para passar de sequências de jogos consideradas chatas.

O sistema “anticipated grinding content”, ou AGC, também tentaria reproduzir o padrão de jogo do usuário, com base em suas ações anteriores e uso de inteligência artificial. “Quando o jogo do AGC no modo de jogo automático é concluído, uma notificação de retomada é apresentada na tela do dispositivo do usuário usado pelo usuário durante o jogo”, diz a patente.

Embora a patente tenha sido registrada pela Sony, isso não garante que o sistema será implementado de fato. Registrar patentes, mesmo de ideias que não pareçam tão viáveis ou úteis, faz parte da rotina de empresas de tecnologia e servem como salvaguarda para possíveis aplicações pela própria empresa ou por terceiros.

