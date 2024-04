Soulslike coreano The First Berserker: Khazan aparece em novo trailer A Nexon e o estúdio Neople divulgaram um novo trailer de The First Berserker: Khazan, um dos mais promissores “Soulslike”, durante...

Soulslike coreano The First Berserker: Khazan aparece em novo trailer Soulslike coreano The First Berserker: Khazan aparece em novo trailer (Outerspace)

A Nexon e o estúdio Neople divulgaram um novo trailer de The First Berserker: Khazan, um dos mais promissores “Soulslike”, durante a apresentação Xbox Partner Preview desta quarta-feira.

Baseado no universo de DNF (Dungeon & Fighter), The First Berserker: Khazan foca no herói traído Khazan, que está a procura de vingança contra aqueles que orquestraram sua queda. O jogo é descrito como “um RPG de ação hardcore”, no qual o jogador se tornará Khazan, o grande general do Império Pell Los, que superou a morte e se propõe a revelar os incidentes que levaram à sua queda e em busca de vingança contra seus inimigos.

The First Berserker: Khazan será lançado para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One em data ainda indefinida.

