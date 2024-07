Splitgate 2 é anunciado em trailer A 1047 Games anunciou Splitgate 2, a continuação do jogo que fez sucesso em 2021 com uma mistura de tiro frenético com os portais de... Outer Space|Do R7 18/07/2024 - 11h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h50 ) ‌



A 1047 Games anunciou Splitgate 2, a continuação do jogo que fez sucesso em 2021 com uma mistura de tiro frenético com os portais de Portal.

Splitgate 2 pretende repetir o combate multijogador em primeira pessoa e o movimento de salto de portal que fizeram sucesso no jogo anterior, acrescentando várias novidades. Três facções únicas darão aos jogadores a capacidade de escolher e progredir com base no seu estilo de jogo preferido ou estratégias competitivas, enquanto uma grande variedade de arenas, armas e modos mantêm as coisas atualizadas.

O trailer de anúncio divulgado hoje mostra a jogabilidade de facção avançada, combinando vários estilos e equipamentos para configurações estratégicas de equipe.

“O desenvolvimento do Splitgate original era ambicioso, mas fragmentado; o jogo foi criado em um dormitório, e o enorme sucesso e comunidade que conquistou superou nossos sonhos mais loucos”, disse Ian Proulx, cofundador e CEO da 1047 Games. “Desta vez, Splitgate 2 foi projetado desde o início no Unreal Engine 5 para oferecer a experiência FPS AAA que nossos fãs merecem, com a ação característica da série completamente revisada por uma equipe de estrelas composta pelos indivíduos mais talentosos da indústria mundial. Este é um passo revolucionário para shooters competitivos. É o ponto de entrada perfeito para jogadores novos no mundo de Splitgate e uma atualização abrangente digna da nossa comunidade existente”.

Desde o lançamento do primeiro Splitgate, a 1047 Games aumentou sua equipe para mais de 150 desenvolvedores, recrutando pessoas que trabalharam em jogos AAA como Call of Duty, Overwatch, Halo, Valorant, League of Legends, God of War: Ragnarok e Star Wars Jedi: Fallen Order. Ou seja, Splitgate 2 não será um jogo indie como o antecessor, mas um título ambicioso no concorrido gênero de tiro online.

Um aplicativo gratuito Splitgate 2 Companion, desenvolvido pela Hologram Software, já está disponível para download no iOS e Android. Por ele será possível conquistar itens colecionáveis ​​que renderão recompensas do jogo no lançamento, participar de quizzes e acompanhar uma série de quadrinhos. A primeira edição de Splitgate: The Games We Play, uma série de quadrinhos de cinco edições que explora a história dos personagens revelada no trailer de anúncio (e algumas novas surpresas), está disponível hoje – com novas edições sendo lançadas mensalmente para iOS e Android.

Splitgate 2 tem lançamento previsto para 2025 no PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.