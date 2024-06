Square Enix anuncia lançamento de Dragon Quest 3 HD-2D e remakes de DQ1 e DQ2

Alto contraste

Desaparecido por mais de três anos, Dragon Quest 3 HD-2D voltou na Nintendo Direct desta terça-feira com um novo trailer, uma data de lançamento e acompanhando por mais dois remakes HD-2D, Dragon Quest 1 e 2, que completarão a trilogia até 2025.

Dragon Quest 3 HD-2D será lançado em 14 de novembro e não será mais exclusivo do Nintendo Switch. Alinhado com a estratégia mercadológica anunciada pela Square Enix em maio, o jogo será multiplataforma, com versões para PC, PS5 e Xbox Series X|S saindo no mesmo dia.

A trilogia de Erdrick será completada em 2025 com o lançamento dos outros dois remakes, Dragon Quest 1 HD-2D e Dragon Quest 2 HD-2D.

