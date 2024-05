Square Enix será “agressivamente” multiplataforma nos próximos anos

Alto contraste

A Square Enix anunciou que irá “buscar agressivamente” uma nova estratégia multiplataforma que inclui o PC, PlayStation, Xbox e Switch nos lançamentos dos próximos anos.

O plano anunciado nesta segunda-feira é uma reação dos executivos do grupo aos resultados bem abaixo das expectativas para o ano fiscal encerrado no último mês de março e será uma reversão da estratégia adotada nos últimos anos, que privilegiou uma ou outra plataforma, geralmente o PlayStation (com Forspoken, Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth) ou o Switch (com Octopath Traveller, Triangle Strategy, Dragon Quest Monsters: The Prince of Shadows), e suas principais produções.

Apesar de ter lançado jogos de peso no exercício 2023-2024, como Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth e Dragon Quest Monsters: The Prince of Shadows, a Square Enix reportou vendas e lucro abaixo do esperado. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de apenas 3,8% nas vendas, apesar dos dois grandes Final Fantasy lançados, e o lucro caiu em 26,6%.

Os motivos para os resultados abaixo do esperado são numerosos, e incluem a desvalorização do iene, os custos maiores de desenvolvimento e publicidade, bem como perdas associadas ao cancelamento de vários jogos não anunciados. Ao mesmo tempo, o segmento MMO também diminuiu, com a próxima expansão de Final Fantasy 14 prevista para julho.

O foco da Square Enix para os próximos três anos será em uma estratégia de lançamentos multiplataforma, com os jogos chamados “HD” (títulos maiores em alta-definição) saindo no PC, Nintendo, PlayStation, Xbox, enquanto as produções menores, chamadas SD, serão lançadas no PC e smartphones iOS e Android.

Além disso, a Square Enix diz que pretende se “esforçar para maximizar a aquisição de novos usuários no lançamento de um título e de usuários recorrentes após iniciar a gestão da operação dos jogos”.

Uma mudança da quantidade para a qualidade também está no foco. “Para esse fim, [a empresa] trabalhará primeiro para estabelecer o portfólio ideal, alcançando um equilíbrio entre uma abordagem de ‘produto para fora’ que reflete ao máximo a imaginação dos seus funcionários, e uma abordagem ‘market-in’ que aproveite as vozes dos clientes e dados para nortear os esforços de desenvolvimento”.

A Square Enix ainda espera uma cadência de lançamento regular, concentrando seus esforços de desenvolvimento e investimentos em títulos com potencial substancial para serem populares.

Internamente, a Square Enix também irá rever a sua organização de trabalho o que deverá significar o fim das “Unidades de Negócios Criativas”. Estas mudanças pretendem optimizar o processo de desenvolvimento e promover a liberdade criativa individual.

