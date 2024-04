Square Enix substituiu produtor de Dragon Quest XII, após atraso no projeto Preocupada com o atraso de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, a Square Enix teria substituído o produtor do jogo, Yu Miyake,...

Square Enix substituiu produtor de Dragon Quest XII, após atraso no projeto

Preocupada com o atraso de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, a Square Enix teria substituído o produtor do jogo, Yu Miyake, em uma tentativa de recolocar o projeto nos trilhos. Segundo a Bloomberg, Yosuke Saito, produtor da série Nier, seria o candidato mais cotado a substituir Miyake na função.

Yu Miyake, está na Square Enix desde 1992 e há muito tempo atua como diretor da divisão responsável por Dragon Quest. Ele agora será reposicionado e assumirá a supervisão dos jogos para celular da empresa japonesa, de acordo com fontes da Bloomberg.

A Bloomberg observa que vários jogos da franquia Dragon Quest estão sujeitos a vários atrasos. Além de Dragon Quest 12: The Flames of Fate, o próximo episódio principal anunciado em 2021, o remake HD-2D de Dragon Quest 3 não deu mais nenhum sinal de vida desde o anuncio em 2021. Além disso, os projetos Dragon Quest The Adventure of Dai foram um fracasso, tanto em consoles quanto em dispositivos móveis.

A Bloomberg também anuncia que esta mudança faz parte de uma reorganização mais ampla que começou a entrar em vigor na segunda-feira, com o início do novo ano fiscal. Naoki Hamaguchi (Final Fantasy 7 Rebirth), Tomoya Asano (Octopath Traveller 2) e Takeshi Nozue (Kingsglaive: Final Fantasy XV) foram promovidos e agora fazem parte do rejuvenescido círculo de executivos seniores.

Desde que se tornou presidente no ano passado, Takashi Kiryu encerrou uma série de projetos não anunciados e declarou o objetivo de se concentrar em produções grandes e de qualidade feitas internamente. Na ausência de resultados convincentes, as antigas subsidiárias externas, Luminous Productions e Tokyo RPG Factory, também foram assimiladas pela matriz. O CEO gostaria também de dar mais espaço aos jovens criadores e limitar o número de projetos que os produtores podem gerir simultaneamente.

