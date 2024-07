Stalker 2: Heart of Chornobyl é adiado mais uma vez e passa para novembro A GSC Game World anunciou mais uma atraso no lançamento de Stalker 2: Heart of Chornobyl. O jogo que estava previsto para sair em 5... Outer Space|Do R7 25/07/2024 - 09h34 (Atualizado em 25/07/2024 - 09h34 ) ‌



A GSC Game World anunciou mais uma atraso no lançamento de Stalker 2: Heart of Chornobyl. O jogo que estava previsto para sair em 5 de setembro, após inúmeros adiamentos, agora está previsto para 20 de novembro.

O anúncio do atraso de Stalker 2 veio na forma de um vídeo bem humorado, no qual o próprio protagonista do jogo se mostra frustrado ao ser avisado que sua missão foi adiada mais uma vez.

“Sabemos que você pode estar cansado de esperar e realmente apreciamos sua paciência. Esses dois meses adicionais nos darão a chance de corrigir mais ‘anomalias inesperadas’ (ou simplesmente ‘bugs’, como você os chama)”, comentou a produtora ucraniana.

Para não deixar os fãs de mãos abanando até lá, o GSC Game World fará uma nova apresentação do jogo, a “S.T.A.L.K.E.R. 2 Vídeo Developer Deep Dive”, em 12 de agosto. A apresentação terá “entrevistas exclusivas, muitas imagens novas e um vídeo passo a passo completo de uma das missões do jogo”.

