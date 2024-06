Star War Outlaws pode ser completado em 30 horas, diz diretor Apesar de ser um jogo em mundo aberto com muito conteúdo, Star War Outlaws poderá ser completado em 30 horas, de acordo com o diretor...

Alto contraste

A+

A-

Apesar de ser um jogo em mundo aberto com muito conteúdo, Star War Outlaws poderá ser completado em 30 horas, de acordo com o diretor do jogo.

Em conversa com o site VGC após a apresentação de Star War Outlaws na segunda-feira, o diretor criativo Julian Gerighty disse que a equipe de produção pensou em criar um jogo que rendesse entre 25 e 30 horas desde o começo. E essa será a média para o jogador que focar nos objetivos principais, enquanto os “completistas” tenderão a demorar entre 50 e 60 horas para fazer tudo.

“Muito, muito cedo, decidimos que seria uma aventura de 25, 30 horas no Golden Path, 50 horas, 60 horas para completistas, e isto é, para um cara com família e trabalho, ainda é uma quantidade razoável de tempo”, comentou Gerigthy.

“Mas não é o épico Assassin’s Creed, com 200 horas de jogo, o que nos permite realmente focar nos detalhes, nos permite focar, talvez com uma equipe menor, em executar algo que seja gerenciável”.

Publicidade

Perguntado se precisou deixar alguma ideia de fora durante o desenvolvimento de Star War Outlaws, Gerigthy respondeu que 95% do que eles pretendiam fazer foi conseguido, salvo pela opção de nadar.

“Como criador, acredito piamente no estabelecimento de uma visão inicial que seja empolgante, ambiciosa e alcançável”, disse ele. “É muito importante garantir que todos que estão trabalhando no jogo estejam trabalhando na mesma direção e com o mesmo objetivo. Em The Division, The Division 2 e Star Wars Outlaws, essa visão tem sido mais ou menos respeitada, quero dizer, 95% respeitada. Algumas coisas foram adicionadas, algumas coisas foram alteradas ou removidas, mas muito, muito pouco”.

Publicidade

“Então, por exemplo, removido – queríamos nadar, como nas primeiras iterações do campo que fizemos, adoraríamos nadar. Não é possível, disse a animação, não é possível em termos de abrangência. Então, OK, podemos viver sem isso, viveremos sem isso, há muitas outras coisas que podemos explorar”, explicou o diretor.

“Mas todos os minijogos que temos – não sei se você jogou Sabacc ou jogos de arcade – nenhum deles foi planejado originalmente, então foram adicionados durante o desenvolvimento, então há um pouco de troca”.

Publicidade

Star War Outlaws será lançado em 30 de agosto para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

O post Star War Outlaws pode ser completado em 30 horas, diz diretor apareceu primeiro em Outer Space.