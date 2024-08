Star Wars Jedi: Survivor será lançado no PS4 e Xbox One A EA anunciou que as versões de Star Wars Jedi: Survivor para PlayStation 4 e Xbox One serão lançadas em 17 de setembro de 2024. Promovido... Outer Space|Do R7 06/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 14h26 ) ‌



A EA anunciou que as versões de Star Wars Jedi: Survivor para PlayStation 4 e Xbox One serão lançadas em 17 de setembro de 2024.

Promovido incialmente como um jogo da “nova geração”, Star Wars Jedi: Survivor não apresentou gráficos dignos desta alegação. O lançamento no PS4 e Xbox One, ainda que tardio, comprova que a EA jamais teve a ambição de explorar bem as capacidades do PS5 e Xbox Series, e considerava ele mais um título de geração cruzada.

As versões para os consoles antigos terão “otimizações destinadas a maximizar os recursos de hardware dos consoles”, de acordo com a EA, e custarão US$ 49,99, bem menos que o preço padrão (US$ 79,99) de um jogo AAA.

Enquanto isso, a versão para PC de Star Wars Jedi: Survivor receberá uma atualização nas próximas semanas que trará “melhorias de qualidade de vida”, ajustes nos controles no desempenho gráfico do jogo, buscando remediar uma das principais queixas do público no lançamento do jogo.