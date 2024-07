Starborn pode ser a segunda expansão de Starfield A segunda expansão de Starfield pode se chamar “Starborn”, como indica um registro de marca recente feito pela Bethesda. Vasculhando... Outer Space|Do R7 29/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h43 ) ‌



A segunda expansão de Starfield pode se chamar “Starborn”, como indica um registro de marca recente feito pela Bethesda.

Vasculhando o US Patent and Trademark Office, o usuário Timur222 no X encontrou o registro da marca, que será usada em software de videogame.

Em Starfield, o nome Starborn se refere a um grupo de indivíduos que o jogador descobre após coletar certo número de artefatos na história principal. Estes seriam humanos que passaram por portais e viajaram entre universos. Ao que tudo indica, a segunda expansão deverá focar na história dessas pessoas.

A primeira expansão de Starfield, Shattered Space, será lançada no final deste ano. “Nas profundezas escuras do espaço, os seguidores da Grande Serpente vivem envoltos em mistério”, diz a descrição do DLC. “Comece uma nova história épica e explore o território da Casa Va’ruun em Shattered Space, a primeira grande expansão de Starfield”.

Recentemente, o chefe da Bethesda, Todd Howard, disse que espera lançar expansões de história para Starfield anualmente.

O post Starborn pode ser a segunda expansão de Starfield apareceu primeiro em Outer Space.