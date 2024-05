Starfield terá atualização que adiciona 60 fps no Xbox Series X

Alto contraste

A Bethesda anunciou os detalhes e a data de lançamento da atualização de maio de Starfield, que inclui um modo de 60 fps para o jogo no Xbox Series X.

A atualização 1.11.33 já está disponível no Steam Beta, mas será lançada em definitivo no dia 15 de maio. No Xbox Series X será possível escolher entre três modos gráficos, com taxas de quadro por segundo em 30, 40 ou 60 fps. Também serão incluídos mapas de superfície detalhados, algo que os fãs têm solicitado desde o lançamento do jogo.

A possibilidade de selecionar entre 30 e 60 fps ainda está presente mesmo para monitores que não possuem VRR, mas os desenvolvedores alertam que existe a possibilidade de surgir “tearing”, portanto os jogadores terão várias opções para escolher aquela que melhor combina com suas exigências.

De resto, a atualização de maio traz mais detalhamento nos mapas de Starfield, que passarão a mostrar cada parte da geometria de uma área, incluindo locais remotos, em vez de apenas grandes cidades. Os jogadores também poderão ver marcadores de locais importantes em grandes cidades, como lojas, locais de missão e muito mais.

Outros novos recursos incluem níveis de dificuldade adicionais a serem definidos em diferentes elementos do jogo, como combate espacial, transporte de carga, combate terrestre e muito mais, bem como opções adicionais de personalização de naves. Uma dificuldade “Extrema” também foi introduzida, e será a dificuldade mais alta do jogo.

Em um vídeo sobre atualização, que pode ser visto abaixo, os produtores também anunciaram que estão trabalhando no primeiro veículo terrestre do jogo.

No final do ano a Bethesda irá lançar a primeira expansão de Starfield, chamada Shattered Space. Os detalhes sobre esta ainda não foram divulgados.

