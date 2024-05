Alto contraste

A+

A-

Elogiado pela crítica em seu lançamento, Stellar Blade correspondeu às alta expectativas também no mercado, liderando o ranking dos jogos mais vendidos de abril nos Estados Unidos.

É verdade que o jogo do estúdio coreano Shift Up não enfrentou grande concorrência em abril, a não ser talvez pela chegada da versão para PS5 de Sea of Thieves no último dia do mês, mas Stellar Blade bateu os ainda muito populares Helldivers 2 e Call of Duty: Modern Warfare 3, respectivamente o segundo e terceiro mais vendido nos Estados Unidos em abril de 2024.

No período de 7 de abril a 4 de maio de 2024, o mercado de videogames nos Estados Unidos registrou um faturamento de US$ 4,1 bilhões, segundo estimativas da Circana, o que representa uma queda de 3% ao ano em relação a abril de 2023. As vendas de jogos e conteúdos (+2%) não foram suficientes para compensar a queda significativa nas vendas de consoles (-43%) e a queda mais moderada nos acessórios (-4%).

O Shift Up comentou no início de maio que as vendas de Stellar Blade ficaram acima do esperado pelo estúdio, e o ótimo desempenho já garante o compromisso do estúdio com uma sequência e mais projetos AAA.

Publicidade

No ranking geral de mais vendidos de 2024 nos Estados Unidos, Stellar Blade ocupa no momento a 16ª colocação.

O post Stellar Blade lidera ranking dos mais vendidos de abril nos EUA apareceu primeiro em Outer Space.

Year-to-Date Ending April 2024 Top 20 Best-Selling Premium Games - U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) pic.twitter.com/kmM9G8sfpb — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 29, 2024