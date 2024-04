Stellar Blade tem trailer de lançamento e modo NG+ confirmado O Shift Up divulgou o trailer de lançamento de Stellar Blade, lembrando a todos que o exclusivo do PlayStation 5 será lançado nesta...

O Shift Up divulgou o trailer de lançamento de Stellar Blade, lembrando a todos que o exclusivo do PlayStation 5 será lançado nesta sexta-feira, 26 de abril.

Junto do trailer, o estúdio coreano anunciou que um modo Novo Jogo+ (NG+) será acrescentado a Stellar Blade como uma atualização gratuita no lançamento em 26 de abril. Este inclui níveis de componentes expandidos, novos trajes para usar e uma variedade de novas habilidades.

“No nosso Novo Jogo+, você pode obter novos trajes e acessórios para EVE, além de trajes adicionais para Adam, Lily e o Drone”, anunciou o diretor de Stellar Blade, Kim Hyung Tae.

“Tente abrir de novo os baús em que você obteve seus trajes ou revisite as lojas que os vendem. Também recomendamos que você repita as missões para ganhar trajes que perdeu durante a primeira vez que jogou. Há um total de 34 novos trajes para EVE obter no Novo Jogo+, incluindo cinco acessórios e dois itens cosméticos para Adam, Lily e o Drone. Eu gosto muito do traje Estilo da Tripulação”.

O modo NG+ também aumentará os níveis possíveis para Arma, Núcleo Corporal, Núcleo Beta e Cantil, além de melhorar o Drone para aumentar o poder dos seus ataques à distância. Novas habilidades Infinitas que são aprimoramentos de Habilidades Beta já existentes também poderão ser conseguidas. Os componentes e a Exoespinha da EVE também receberão novos aprimoramentos, enquanto os inimigos também estão mais fortes nas dificuldades mais elevadas.

