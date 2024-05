Stellar Blade vende acima do previsto e estúdio considera versão para PC O estúdio coreano Shift Up está comemorando vendas “acima das expectativas” para Stellar Blade, enquanto considera seus próximos passos...

O estúdio coreano Shift Up está comemorando vendas “acima das expectativas” para Stellar Blade, enquanto considera seus próximos passos no desenvolvimento de jogos AAA.

Bem avaliado pela crítica (média de 81% no agregador Metacritic) e público (9.3/10), Stellar Blade liderou o ranking de vendas em oito países na semana de lançamento, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Japão. As vendas estariam acima das expectativas para o Shift Up, que agora pretende investir mais em projetos AAA e talvez lançar uma versão do jogo para PC.

De acordo com o site sul-coreano Inven, o Shift Up espera iniciar novos projetos de desenvolvimento a cada 2-3 anos e permitir de 4 a 5 anos de produção para cada um, com equipes de 100 a 150 pessoas.

Um novo projeto já está nos planos e é conhecido internamente como “Project Witches”. Este tem data de lançamento prevista para 2027 e foi descrito como uma nova propriedade intelectual do “gênero subcultura”, a ser lançada no PC, consoles e plataformas móveis.

“Project Witches” está atualmente nos estágios iniciais de desenvolvimento e o Shift Up está recrutando desenvolvedores para ele este ano.

Sobre um lançamento de Stellar Blade no PC, o Shift Up diz que está ciente dos pedidos do público e atualmente está “considerando” esta possibilidade. O estúdio coreano tem uma relação de “second party” com a Sony, similar à de estúdios como a Kojima Productions, e mantém sua independência mesmo com investidores como a Tencent, dona de 24% de participação no estúdio, por trás.

Os planos do estúdio também incluem a abertura de capital (IPO) na bolsa de valores coreana, que deve ocorrer já em junho. A expectativa é de levantar 101 bilhões de won (R$ 375 milhões) em investimentos que viabilizem os próximos projetos do estúdio.

