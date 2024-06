Super Mario Party Jamboree é anunciado para o Switch

Alto contraste

A Nintendo anunciou Super Mario Party Jamboree, o próximo jogo da série de “party games” para o Switch, durante a Nintendo Direct desta terça-feira.

Super Mario Party Jamboree incluirá mais de 110 mini-jogos para serem disputados offline ou por até 20 jogadores online em um novo modo chamado Koopathlon.

“Mario e amigos estão chegando a um enorme resort insular para o último lançamento da série Mario Party! Explore cinco novos tabuleiros de jogo: monte os escaladores na Rainbow Galleria, mantenha-se na pista no Roll ’em Raceway e misture as coisas com um vulcão ativo na Goomba Lagoon, só para citar alguns”, anunciou a Nintendo.

“Dois tabuleiros de jogos anteriores do Mario Party também estão de volta! Além disso, mais de 110 minijogos estão disponíveis para jogar – a maior seleção da série Mario Party até hoje. Experimente desafios cheios de ação, quebra-cabeças para testar sua inteligência e alguns minijogos com controles de movimento. Isso não é tudo – até 20 jogadores podem enfrentar-se no jogo online no modo Koopathlon”.

Super Mario Party Jamboree será lançado para Nintendo Switch em 17 de outubro de 2024.

