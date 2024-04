Switch 2 será maior, terá conector magnético e lançamento em 2025, diz site

Alto contraste

O Switch 2 será maior que o Switch 1, mas menor que o Steam Deck, e terá um novo sistema conector magnético para o controle, de acordo com o site Vandal, uma publicação tradicional da Espanha.

O site afirma ter conseguido as informações sobre o console de fontes de fabricantes de periféricos, as mesmas que em outra ocasião anteciparam a eles detalhes do Switch OLED.

Estas fontes, segundo o site, teriam tido a permissão de “tocar” o Switch 2, mas sem vê-lo, a fim de evitar o vazamento de informações. O console teria sido colocado em uma caixa opaca, pela qual os fabricantes de acessórios podiam sentir o peso, formas e dimensões do console sem enxergá-lo.

As fontes do site dizem que o Switch 2 seria maior que o Switch, mas menor que o Steam Deck, e os novos controles Joy-Con seriam conectados magneticamente ao console, diferente dos atuais, que têm um sistema de encaixe em trilho.

Também foi comentado que o Nintendo Switch Pro Controller existente funcionará com o Switch 2, mas há incerteza sobre a compatibilidade com os atuais Joy-Con.

O site também confirma ter ouvido que o Switch 2 será lançado apenas no começo de 2025. Embora o console esteja pronto, a Nintendo precisaria de mais tempo para ter uma linha de jogos de lançamento melhor, assim como um estoque grande o suficiente para evitar a escassez crítica nas lojas e o escambo.

