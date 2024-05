Take-Two comenta sobre Grand Theft Auto 6 no PC O CEO da Take-Two, Staruss Zelnick, comentou brevemente sobre a possibilidade de Grand Theft Auto 6 ser lançado no PC. O jogo por enquanto...

Alto contraste

A+

A-

O CEO da Take-Two, Staruss Zelnick, comentou brevemente sobre a possibilidade de Grand Theft Auto 6 ser lançado no PC. O jogo por enquanto foi anunciado apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Durante uma entrevista na conferência do banco de investimento TD Cowen esta semana, Zelnick foi questionado se a falta de um anúncio de GTA 6 no PC era algo “gravado em pedra” ou se o jogo poderia ser confirmado para esta plataforma em algum momento.

“Bem, a falta de um anúncio não é algo que possa ser gravado em pedra, pelo que posso dizer, porque a única coisa que acontece depois da falta de um anúncio é um anúncio, suponho, ou uma falta contínua de um anúncio. Acho que isso também pode acontecer. Não me parece que nenhum dos dois seria imutável”, disse ele.

“Mas a Rockstar tem uma abordagem às plataformas que já vimos antes, e eles farão mais anúncios no devido tempo. Acredito que a estratégia certa para o nosso negócio é estar onde o consumidor está e, historicamente, o que esta empresa tem feito é abordar os consumidores onde quer que estejam, em qualquer plataforma que faça sentido, ao longo do tempo”.

Publicidade

A Rockstar sempre lança seus jogos apenas para consoles inicialmente, mas eventualmente lança versões para PC. Foi assim com Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, LA Noire e Red Dead Redemption 2. O primeiro Red Dead Redemption é a excessão e foi por muito tempo exclusivo do PS3 e Xbox One, até ser lançado no ano passado para o Switch.

No início de maio, a Take-Two reduziu a janela de lançamento de Grand Theft Auto 6 do calendário de 2025 para o segundo semestre de 2025.

O post Take-Two comenta sobre Grand Theft Auto 6 no PC apareceu primeiro em Outer Space.