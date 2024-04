Tales of Arise vendeu 3 milhões de cópias A Bandai Namco está comemorando 3 milhões de cópias vendidas para Tales of Arise, na semana em que o jogo busca atingir um público...

A Bandai Namco está comemorando 3 milhões de cópias vendidas para Tales of Arise, na semana em que o jogo busca atingir um público ainda maior ao ser oferecido pelos serviços de assinatura do PlayStation e Xbox.

Tales of Arise é mais do que nunca o maior sucesso registrado pela franquia em quase 30 anos de existência. O jogo lançado em setembro de 2021 atingiu a marca de 3 milhões entre versões para PlayStation, Xbox e PC, sendo o primeiro milhão conseguido já no mês de lançamento e o segundo menos de um ano depois.

Em novembro passado, como parte do lançamento da expansão Beyond the Dawn, o produtor Yosuke Tomizawa mencionou o número de 2,7 milhões de cópias, o que significa que as vendas haviam desacelerado bastantes antes da Bandai Namco decidir oferecer o RPG pelos serviços de assinatura.

Tales of Arise está disponível desde ontem para assinantes do PlayStation Plus (exceto Essential) e Xbox Game Pass (exceto Core).

