Tencent e NetEase reconsideram investimentos no Japão e estúdio de Visions of Mana deve ser fechado As chinesas Tencent e NetEase estariam reconsiderando seus investimentos em estúdios japoneses, muitos dos quais ainda nem renderam... Outer Space|Do R7 30/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h31 ) ‌



As chinesas Tencent e NetEase estariam reconsiderando seus investimentos em estúdios japoneses, muitos dos quais ainda nem renderam frutos, por conta de visões diferentes e mudanças no mercado. O estúdio Ouka, que está lançando Visions of Mana nesta sexta-feira, seria uma das vítimas e estaria em vias de ser fechado, segundo reportagem da Bloomberg.

Ao invés de celebrar o lançamento de Visions of Mana, a equipe do Ouka Studios passa por um momento de luto, com boa parte da equipe já dispensada. As demissões no estúdio fundado em 2020 por veteranos da Capcom e Bandai Namco começaram no segundo trimestre de 2024 e no dia em que Visions of Mana está sendo lançado, já não haveria quase ninguém na equipe.

O destino do estúdio estaria, portanto, selado, independentemente dos resultados de Visions of Mana. O cenário é muito diferente daquele imaginado em março de 2022, quando o estúdio sediado em Shibuya explicou que tinha três projetos em desenvolvimento, incluindo um baseado numa licença conhecida, que acabou por ser o jogo em parceria com a Square Enix.

De acordo com o artigo da Bloomberg, a Tencent e a NetEase (já) estão insatisfeitas com a capacidade dos estúdios japoneses de produzir jogos de sucesso. Os dois lados teriam inclusive ambições diferentes, com os grupos chineses querendo grandes jogos enquanto os japoneses preferem projetos menores.

‌



O Ouka Studios foi o primeiro estúdio fundado no Japão pela NetEase, que também adquiriu a Grasshopper Manufacture de Goichi Suda, fundou o Nagoshi Studio, tirando o criador da série Yakuza da Sega, o GPTRACK50, com veteranos da Capcom, e o PinCool, com talentos da Square Enix.

A Tencent, principal concorrente da NetEase, por sua vez não fundou nem comprou estúdios japoneses, preferindo investimentos de capital na PlatinumGames e FromSoftware. Mas esta estratégia também estaria sendo reavaliada e as fontes da Bloomberg indicam que a Tencent teria ambições diferentes daquelas de seus parceiros japoneses, que desejam controlar de perto as suas propriedades intelectuais.

‌



“Os criadores locais gostam de projetos de pequena escala e baixo risco, enquanto a Tencent veio ao Japão em busca de grandes franquias com alcance global. Desde o final do ano passado, a Tencent estabeleceu metas e expectativas mais elevadas ao oferecer dinheiro aos estúdios”, disse uma fonte da Bloomberg. O recente cancelamento de Blue Protocol, da Bandai Namco, é outro motivo de decepção para a Tencent, que obteve os direitos operacionais para desenvolver e publicar uma versão mobile do jogo.

A redução do interesse no Japão também teria relação com o renascimento do mercado chinês após anos de estagnação. Assim como os coreanos, os chineses também estão obtendo cada vez mais sucesso internacional com seus próprios estúdios, como provam o jogo de sobrevivência Once Human, um dos grandes hits do ano no Steam, e o mega-sucesso Black Myth: Wukong, do Game Science, que tem a Tencent como uma investidora.

‌



Contactada pela Bloomberg, a Tencent disse que mantém o compromisso com os estúdios parceiros e com o desenvolvimento das suas atividades no Japão. A NetEase não confirmou o encerramento da Ouka Studios, preferindo comentar que está vendo bom progresso nos muitos estúdios japoneses em que investiu. A empresa, no entanto, admite que faz “os ajustes necessários para refletir as condições de mercado”.