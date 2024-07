Total War: Pharaoh Dynasties tem data de lançamento confirmada A Sega e a Creative Assembly anunciam que Total War: Pharaoh Dynasties será lançado no dia 25 de julho. A atualização, que será do...

A Sega e a Creative Assembly anunciam que Total War: Pharaoh Dynasties será lançado no dia 25 de julho. A atualização, que será do tamanho de uma expansão completa, traz uma série de novos recursos para a experiência de campanha, incluindo novas regiões no mapa, novas culturas, novas unidades, novas mecânicas de jogo e melhorias radicais em recursos de qualidade de vida.

Veja as novidades prometidas para Dynasties:

Lidere novas Culturas

Quatro das culturas mais emblemáticas do mundo antigo juntam-se à luta para conter os eventos cataclísmicos do Colapso da Idade do Bronze: Babilônia, Assíria, Micenas e Troia. Cada uma dessas culturas oferece uma experiência de campanha única, apresentando líderes históricos icônicos, diversos exércitos para comandar, deuses para venerar e muito mais. Além de tudo isso, mais 25 facções menores estão disponíveis para jogar, como os Eólios, liderados pelo lendário Aquiles, ou Napata, liderada pelo rei guerreiro Mêmnon.

Expanda seu Império

Abrangendo grande parte do mundo antigo do Egeu à Mesopotâmia e se estendendo até o Egito Antigo, o mapa de Dynasties tem quase o dobro do tamanho do mapa de campanha original de PHARAOH, com a adição de 168 novos povoados, novos pontos de referência históricos, novos objetivos de vitória e muito mais. Para cruzar a vastidão desta experiência sandbox expandida, foram adicionadas novas Rotas de Viagem Marítimas que aceleram o deslocamento das frotas carregando seus exércitos, permitindo a você invadir e saquear terras mais longe e mais depressa.

Estabeleça sua Dinastia

Comece uma árvore genealógica para garantir que seu império resista ao teste do tempo com o novo sistema de Dinastia. Reine sobre os fluxos de morte e sucessão ao navegar por casamentos estratégicos, mortes heroicas no campo de batalha, assassinatos e a iminência da mortalidade da idade avançada para deixar um legado que perdurará por séculos.

Domine o Campo de Batalha

Entre em guerra com mais de 150 unidades novas e reformuladas, incluindo cavalaria, montadores de camelo e unidades específicas para as diferentes facções, como as tropas de elite dos Guardas de Troia. Desafie-se com novas mecânicas de batalha como o modificador opcional de Letalidade, que torna as batalhas mais realistas e deixa o combate muito mais mortal.

“Desde o início da nossa jornada de design em Total War: Pharaoh, nossa visão sempre foi oferecer uma recriação em grande escala do turbulento Colapso da Idade do Bronze. Repleto de intrigas históricas, representações autênticas de civilizações icônicas e rumos variados para se tomar, esse sandbox permite reescrever o curso da história humana”, diz o Diretor do Jogo, Todor Nikolov. “Temos muito orgulho do que alcançamos e, embora esta seja a nossa última adição de conteúdo, esperamos que seja vista como uma carta de amor, resumindo a nossa contínua paixão por essa época maravilhosa”.