Tradicional revista Game Informer anuncia seu fim após 33 anos
02/08/2024 - 15h03



A revista Game Informer, que nas últimas décadas foi a principal publicação dedicada aos videogames nos Estados Unidos, anunciou que está encerrando sua publicação após uma longa jornada de 33 anos.

“Após 33 anos emocionantes trazendo as últimas notícias, análises e insights do mundo dos jogos em constante evolução, é com o coração pesado que anunciamos o fechamento do Game Informer”, escreveram os responsáveis pela revista nas redes sociais.

“Desde os primeiros dias das aventuras pixeladas até os reinos virtuais imersivos de hoje, tivemos a honra de compartilhar esta jornada incrível com vocês, nossos leitores leais. Embora nossas impressoras possam parar, a paixão pelos jogos que cultivamos juntos continuará viva. Obrigado por fazer parte de nossa jornada épica e que suas próprias aventuras de jogos nunca acabem”.

A Game Informer era, ao lado da PC Gamer, uma das últimas revistas de games a ser publicada nos Estados Unidos e continuou relevante até hoje por ter, com certa frequência, acesso antecipado a grandes jogos que estampavam suas matérias de capa. A publicação pertencia à rede de lojas GameStop, o que permitiu um crescimento exponencial através de assinaturas através de um plano de fidelização da loja, e também sua sobrevida até hoje.

Com os negócios da GameStop também em declínio, a empresa demitiu parte da equipe da Game Informer em 2022. Até o momento, não foi comentado se o site da revista continuará.

