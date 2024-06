Trailer anuncia a Temporada do Reptile em Mortal Kombat 1 A Warner Bros. Games divulgou um novo trailer de Mortal Kombat 1 para promover o lançamento da Temporada do Reptile, a sexta do jogo...

Alto contraste

A+

A-

A Warner Bros. Games divulgou um novo trailer de Mortal Kombat 1 para promover o lançamento da Temporada do Reptile, a sexta do jogo.

A nova leva de conteúdo temático gira em torno da chegada de Reptile como o chefe principal no modo Invasões. Esta temporada inclui novos desafios, elementos da história, batalhas contra chefes e recompensas, como skins de personagens como Baraka Picada de Cobra, Kenshi Esgrimista Zaterrano, Sub-Zero Komodo de Cristal, Sindel Rainha Serpentina, General Shao General Krocodiliano, Havik Ouro Entrópico, Reptile Lagarto do Trovão e muito mais, todos obtidos através do modo Invasões e da Kombat League. A Temporada do Reptile estará disponível até 23 de julho.

Além da chegada da nova temporada, o lutador convidado Capitão Pátria se junta hoje à lista de Mortal Kombat 1 como o novo personagem DLC pelo período de acesso antecipado para proprietários do Pacote de Kombate, seguido de ampla disponibilidade em 11 de junho. A Lutadora de Parceira Ferra chega ao final deste mês, e você fica sabendo mais sobre o próximo conteúdo sazonal de Mortal Kombat 1 no Kombat Kast desta semana.

Mortal Kombat 1 está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store).

Publicidade

O post Trailer anuncia a Temporada do Reptile em Mortal Kombat 1 apareceu primeiro em Outer Space.