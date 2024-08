Trailer apresenta o multiplayer de Call of Duty: Black Ops 6 Depois de apresentar a campanha principal e o modo zumbis de Call of Duty: Black Ops 6, restava à Activision mostrar o modo multiplayer... Outer Space|Do R7 26/08/2024 - 16h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 16h21 ) ‌



Depois de apresentar a campanha principal e o modo zumbis de Call of Duty: Black Ops 6, restava à Activision mostrar o modo multiplayer do jogo. A ocasião veio hoje na forma de um novo trailer, que pode ser visto abaixo.

O multiplayer de Call of Duty: Black Ops 6 já tem garantidos 16 mapas totalmente novos no lançamento e a introdução da mecânica de movimento omnidirecional, que permite, entre outras coisas, saltos laterais no estilo Max Payne e que deve ser a principal inovação para a jogabilidade.

Mais detalhes do multiplayer de Call of Duty: Black Ops 6 são esperados para o dia 28 de agosto, durante a transmissão especial COD Next.

Call of Duty: Black Ops 6 será lançado em 25 de outubro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X. O jogo será incluído no serviço de assinatura Game Pass desde o primeiro dia.

