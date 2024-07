Outer Space |Do R7

Trailer apresenta Takeda Takahashi, o próximo lutador extra de Mortal Kombat 1 A Warner Bros. apresentou o lutador que irá concluir a primeira temporada de Mortal Kombat 1. Trata-se do ninja futurista Takeda Takahashi...

A Warner Bros. apresentou o lutador que irá concluir a primeira temporada de Mortal Kombat 1. Trata-se do ninja futurista Takeda Takahashi, que fez seu debute em Mortal Kombat X.

Proprietários do Kombat Pack poderão experimentar o novo lutador a partir de 23 de julho, uma semana antes dele ser disponibilizado para todos, no dia 30. Juntamente com Takahashi, um novo lutador Kameo, Ferra, se juntará ao elenco de Mortal Kombat 1.

Filho de Kenshi na primeira linha do tempo de Mortal Kombat, mas agora seu primo, Takeda Takahashi foi criado como um Yakuza. O lutador possui dois chicotes revestidos de garras que lhe conferem um alcance considerável, tanto para golpes como para agarrar seu oponente no ar. E como todo ninja, ele poderá recorrer a shurikens, neste caso versões explosivas do armamento.

A primeira temporada de conteúdos de Mortal Kombat 1 já trouxe Omni-Man, Quan Chi, Ermac, Homelander e Peacemaker. Um passe para a segunda temporada deve ampliar ainda mais o elenco de lutadores.

