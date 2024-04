Trailer confirma Akuma como o próximo lutador de Street Fighter 6

Alto contraste

O boxeador Ed mal se aclimatou a Street Fighter 6 e a Capcom já está pensando no próximo lutador que será adicionado à peleja. Concluindo o primeiro ano de existência em grande estilo, o jogo receberá o lendário Akuma no segundo trimestre.

Akuma agora está grisalho e uma grande juba prateada adorna seu rosto envelhecido, mas o lutador mantém sua forma e é um dos maiores “armários” no elenco de Street Fighter 6.

Os jogadores do modo World Tour poderão encontrá-lo em sua área dedicada, a caverna Gokuento, para aprender seus arcanos – sim, até mesmo Shun Goku Satsu… desde que provem ser dignos de seus ensinamentos.

A produtora também anunciou que a Capcom Cup XI, a conclusão épica da próxima temporada do Capcom Pro Tour (CPT), vai premiar novamente o vencedor da Grande Final em US$ 1 milhão de dólares. A Street Fighter League (SFL): Pro-JP 2024 também está celebrando a chegada de três novos times – Crazy Raccoon, FUKUSHIMA UBUSHIGIN e Yogibo REJECT – tornando esta temporada a mais competitiva de todas, com 12 times se enfrentando pelo título. A temporada do SFL JP 2024 começa em Julho.

