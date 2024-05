Trailer confirma Call of Duty: Black Ops 6 no Xbox Game Pass Agora é oficial. Depois de deixar escapar o anúncio por meio de uma notificação do app oficial do Xbox, a Microsoft divulgou um trailer...

Agora é oficial. Depois de deixar escapar o anúncio por meio de uma notificação do app oficial do Xbox, a Microsoft divulgou um trailer teaser que confirma Call of Duty: Black Ops 6 no Xbox Game Pass desde o lançamento.

“Temos o prazer de confirmar que os membros do Game Pass poderão entrar no Call of Duty: Black Ops 6 no primeiro dia com o Game Pass”, anunciou a Microsoft.

“Conforme revelado na semana passada, teremos um Xbox Games Showcase especial seguido de Call of Duty: Black Ops 6 Direct em 9 de junho de 2024, às 10h (horário do Pacífico, 14h00 no horário de Brasília), onde compartilharemos ainda mais detalhes sobre o que está por vir neste novo Call of Duty. Dê uma olhada na primeira visão aprofundada da jogabilidade neste novo capítulo sombrio da série Black Ops”.

