Trailer faz passeio pela Hyrule de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom A Nintendo divulgou um novo trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom que mostra novas facetas da jogabilidade, enquanto nos... Outer Space|Do R7 05/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 12h06 )



A Nintendo divulgou um novo trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom que mostra novas facetas da jogabilidade, enquanto nos leva a um passeio pela Hyrule do jogo.

O trailer começa mostrando as várias regiões de Hyrule, como o deserto Gerudo, as águas de Jabul habitadas pelos Zora, o vulcão Eldin e os pântanos de Faron. Em seguida, são apresentadas algumas novidades da jogabilidade, como pontos de viagem rápida, uma montaria para a princesa Zelda, uma loja de smoothies, onde a heroína poderá misturar ingredientes e criar tônicos especiais, e uma nova habilidade chamada Bind.

A Bind, ou ligamento, permitirá que Zelda se conecte a objetos, que então serão motivos na mesma direção em que ela caminha, ou fazer o oposto, permitindo que a própria se mova em sincronia com objetos. Esta mecânica será usada não apenas para a resolução de vários enigmas típicos da série Zelda como também servirá para soluções no combate.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será lançado em 26 de setembro, junto com um novo console Nintendo Switch Lite edição Zelda.

