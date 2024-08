Trailer mostra criação das cenas de corte em Stalker 2: Heart of Chornobyl Intensificando a divulgação de Stalker 2: Heart of Chornobyl para promover o lançamento em 20 de novembro, a GSC Game World divulgou... Outer Space|Do R7 15/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Intensificando a divulgação de Stalker 2: Heart of Chornobyl para promover o lançamento em 20 de novembro, a GSC Game World divulgou mais um trailer hoje, desta vez focado nas cenas de corte e o processo de captura de movimentos com atores.

“A história é a parte principal da série S.T.A.L.K.E.R., e com este vídeo, queremos mostrar a você como estamos criando cutscenes que aprimoram e aprofundam a história e suas decisões”, comentou a produtora ucraniana.

Stalker 2: Heart of Chornobyl será exclusivo do PC e Xbox Series X|S e estará disponível no Game Pass desde o primeiro dia.