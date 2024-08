Trailer mostra mais de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom A Nintendo divulgou um novo trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom que mostra em detalhe a jogabilidade e revela que, apesar... Outer Space|Do R7 30/08/2024 - 12h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h31 ) ‌



A Nintendo divulgou um novo trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom que mostra em detalhe a jogabilidade e revela que, apesar da ação ser mais baseada nos sortilégios que nas armas, a princesa ainda poderá brandir a espada.

Uma das formas que a princesa Zelda poderá assumir em sua aventura é a de espadachim, que permitirá enfrentar inimigos ao estilo do velho Link, mas por curto período.

O trailer também mostra o cenário apocalíptico que Zelda encontrará ao adentrar as fendas que surgiram em Hyrule. Como nos mundos paralelos vistos em outros jogos da série, este cenário dominado pela escuridão será cheio de mistérios, incluindo as clássicas masmorras da série.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será lançado para o Switch em 26 de setembro.

